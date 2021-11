Esposito: «Conte mi segue da lontano! Riscatto Basilea dall’Inter? Onore, ma non so»

Esposito è in prestito dall’Inter al Basilea, con diritto di riscatto per il club svizzero e controriscatto per i nerazzurri. Intervistato dal sito TuttoMercatoWeb, l’attaccante classe 2002 parla della sua situazione e svela un messaggio di Conte.

DOVE ANDRÀ? – Sebastiano Esposito parla del fatto che, in caso di riscatto del Basilea senza controriscatto dell’Inter, diventerebbe il giocatore più pagato nella storia della società svizzera: «Mi fa onore. Questo è un club glorioso che punta a riscattarsi, come me. La stagione è lunga, non so cosa accadrà. Logico che giocare in Serie A è sempre il mio sogno. Tornare in Italia? È un obiettivo, è il mio Paese. Il calciatore però decide poco, figuriamoci nel mio caso che a decidere saranno le due società».

LA SPERANZA – Esposito comunque vorrebbe vedere l’Inter rivincere il campionato: «Mi auguro di sì. Per ora sta facendo bene, ha i punti dell’anno scorso e lotterà per vincere, come sempre. Antonio Conte al Tottenham? Se ha accettato vuol dire che ci sono le condizioni per fare bene. È esigente e fa la differenza. Parla il suo curriculum. È un fenomeno: gli ho fatto l’in bocca al lupo, mi ha detto che mi avrebbe seguito da lontano».

