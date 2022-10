Tavelli: «Inter, testa già alla Juventus. Con Bayern partita platonica ma…»

Tavelli si esprime sull’Inter e sulla partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Il giornalista, intervenuto nello studio di Sky Sport 24, commenta anche quello che attenderà i nerazzurri nella prossima giornata di Serie A.

PLATONICO – Fabio Tavelli commenta gli impegni che l’Inter dovrà affrontare nel corso di questa settimana. L’ospite di Sky Sport 24 afferma: «Inter e Napoli domani giocano in due teatri straordinari. Noi gli auguriamo che possano rifrequentare questi stadi anche andando avanti in Champions League. I nerazzurri giocano una partita di fatto platonica, visto che si sono qualificati agli ottavi in anticipo. Sicuramente i nerazzurri hanno in testa la partita con la Juventus, che pesa una tonnellata. Ma sono sicuro che la squadra di Simone Inzaghi giocherà una partita di impegno e intensità contro il Bayern Monaco». Così Tavelli, alla vigilia di Bayern Monaco-Inter (vedi articolo), si esprime sulle complicate sfide in programma nel calendario dei nerazzurri.