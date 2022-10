Inzaghi: «Bayern Monaco-Inter da qualificati? Era speranza! Giusto premio»

Bayern Monaco-Inter non ha valore di classifica, coi tedeschi già primi e la squadra di Inzaghi seconda. L’allenatore, nell’intervista di vigilia con Inter TV, ha ammesso come avrebbe firmato per arrivare a questa partita così.

TUTTO GIUSTO – Simone Inzaghi è soddisfatto perché Bayern Monaco-Inter vede entrambe le squadre già qualificate: «Era una speranza. Sapevamo che dovevamo fare qualcosa di straordinario, è stato fatto perché passare il turno con una giornata d’anticipo fa molto piacere. Però i ragazzi hanno lavorato tantissimo e questo è il giusto premio per tutti. Sfidiamo un avversario di favore come il Bayern Monaco, dobbiamo fare una partita seria. È la terza partita in sei giorni, quando ti capita mercoledì-sabato-martedì. Diciamo che dai primi di settembre siamo cambiati, però abbiamo ritrovato più condizione nei nostri giocatori. Sicuramente ora sarà un’altra partita, sapendo che chiaramente giochiamo contro un avversario fra i più forti d’Europa».