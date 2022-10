Bayern Monaco-Inter, occhio anche a Lautaro Martinez e Bastoni – Sky

Bayern Monaco-Inter si avvicina ed è tempo di ragionare sulla formazione titolare su cui punterà Inzaghi. Il giornalista Paventi, in collegamento da Monaco di Baviera per Sky Sport, ha fornito alcuni aggiornamenti in vista della partita.

INTER IN CRESCITA − Andrea Paventi, in collegamento da Monaco di Baviera, ha dato alcuni importanti aggiornamenti su Bayern Monaco–Inter: «Domani è previsto un pubblico delle grandi occasioni, nonostante la qualificazione sia acquisita per entrambe. L’Inter ci arriva con qualche defezione. Qualche calciatore non è al 100% come Edin Dzeko. E qualcuno come Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni è tra i diffidati. Ed entrambi dovranno fare attenzione. I nerazzurri comunque vogliono regalarsi una bella serata pensando alla Juventus e al prestigio di affrontare un club come il Bayern Monaco. Il gap è ampio, ma gli uomini di Simone Inzaghi ci tengono a fare bene per crescere anche in termini europei. Crescita che comunque c’è stata ed è evidenziata dal successo dello scorso anno negli ottavi con il Liverpool e nella vittoria di San Siro contro il Barcellona. Fare una bella partita con il Bayern, anche se non conta in termini di classifica, sicuramente aiuta». Questo l’intervento di Paventi direttamente dalla Germania.