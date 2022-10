VIDEO – Verona-Roma 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Roma, posticipo della dodicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



QUARTA ALLA FINE – Verona-Roma 1-3 nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. La Roma ribalta il risultato, sale al quarto posto e scavalca la Lazio a sei giorni dal derby di domenica. Al 19′ Rick Karsdorp scende palla al piede e smarca Tammy Abraham, che salta Lorenzo Montipò ma a porta vuota colpisce incredibilmente il palo. Un minuto dopo stesso asse: cross dell’olandese e l’inglese stavolta di testa manda di pochissimo a lato. Il Verona si illude al 26′, con un tiro di Marco Davide Faraoni corretto anche fortunosamente in rete da Pawel Dawidowicz. Lo stesso difensore rovina tutto al 33′, entrando malissimo sul ginocchio Nicolò Zaniolo: rosso dato al VAR. Proprio Zaniolo pareggia nel secondo dei tre minuti di recupero, in tap-in a porta vuota dopo un altro palo di Abraham. Nell’occasione grave l’errore di Adrien Tameze, che si fa borseggiare palla da Mady Camara sulla sua trequarti. Di legni la Roma ne colpisce tre, il terzo una traversa di Nemanja Matic di testa su angolo. Il Verona pensa di avercela fatta ma all’88’ è il giovanissimo Cristian Volpato a trovare il sinistro angolato dell’1-2 su cross di Matic. Sempre Volpato al 92′ serve l’assist dell’1-3 a Stephan El Shaarawy, che salta con lo scavetto Montipò e segna a porta vuota. Ancora senza punti il Verona dall’arrivo di Salvatore Bocchetti in panchina: è ultimo con la Cremonese.

Video con gli highlights di Verona-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.