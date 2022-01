Tavelli: «Inter, per aprire un ciclo guarda cosa fa il Real Madrid! Gosens…»

L’Inter può ambire ad aprire un ciclo vincente. Fabio Tavelli, ospite negli studi di Sky Sport 24, prova a rispondere al quesito portando l’esempio di Real Madrid e Barcellona. Poi un commento su Gosens e Caicedo, nuovi acquisti nerazzurri.

CICLI TECNICI E NON SOLO – L’Inter di Suning può ambire ad aprire un ciclo? Secondo Fabio Tavelli, gli esempi da seguire sono Real Madrid e Barcellona: «Un ciclo si apre con quello che sta facendo Florentino Pérez cedendo il 20% dei futuri incassi di tutta la struttura del Bernabéu a un fondo americano che gli garantisce tra i 400 e i 450 milioni di euro. Il Barcellona cambierà sponsor di maglia e sarà Spotify ma cambierà anche sponsor sulla manica. Stiamo parlando di investimenti colossali. Poi ci sono i cicli tecnici all’interno dei quali ci sono dei micro cicli che riguardano la valutazione tecnica. Il problema è che non c’è sicurezza quando prendi un calciatore, per esempio. Indubbiamente Robin Gosens è un buonissimo giocatore, Felipe Caicedo è un giocatore del momento e lo è anche durante la partita. Può essere un’arma in più soprattutto contro le piccole, quando fai fatica a sbloccare le partite».