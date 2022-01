Cassano: «Gosens-Inter? Merito di Ausilio, Marotta avrà pensato al cinema!»

Cassano continua ad averne per chiunque. Dopo la critica alla Juventus (vedi articolo), sempre da Bobo TV su Twitch, dà i meriti dell’acquisto di Gosens all’Inter ad Ausilio e non a Marotta.

NUOVO ACQUISTO – Antonio Cassano valuta il mercato: «Il colpo secondo me molto bello e intelligente l’ha fatto l’Inter. Piero Ausilio ha fatto un grandissimo lavoro, ha preso Robin Gosens a venticinque milioni. Merito di Giuseppe Marotta? Se tu a Marotta gli dici Gosens ti dice: “Quando andiamo a mangiare al McDonald’s?” Quando gli avranno detto a Marotta che hanno preso Gosens avrà detto che stasera vanno al cinema a vedere un film (ride, ndr). L’Inter ha fatto trapelare che la proposta che hanno fatto a Ivan Perisic, due anni a quattro milioni, è confermata. Non ha detto che preso Gosens è fuori: il lavoro bello che stanno facendo è aver preso Gosens, che adesso si riprenderà dall’infortunio, ma Perisic è fondamentale. L’Inter sta facendo un lavoro eccezionale: l’allenatore ha chiesto Felipe Caicedo, che a me piace tanto. Nell’idea dell’allenatore esce Edin Dzeko ed entra uno simile, il lavoro che sta facendo l’Inter è costruire su una base creata due anni fa, e prima ancora dall’epoca di Luciano Spalletti. Gosens? A me piace tanto, l’unico dubbio è fuori da Gian Piero Gasperini».