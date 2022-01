Vieri: «Gosens il più bel colpo che l’Inter poteva fare! Il migliore in Europa»

Gosens è ufficiale all’Inter da giovedì sera e Vieri elogia i nerazzurri per il colpo fatto sulla fascia sinistra. Queste le sue dichiarazioni da Bobo TV via Twitch.

PROMOSSO A PIENI VOTI – Christian Vieri stravede per il nuovo laterale nerazzurro: «L’Inter ha fatto il più bel colpo che doveva fare con Robin Gosens. In quel ruolo lì, nel 3-5-2, è il più forte che c’è in Europa. L’Inter grande grande colpo, questo fa gol: è incredibile. Ha fatto un colpo magistrale, un colpo incredibile. Aveva bisogno di uno così, sembrava che andasse al Newcastle United. Rientrerà tra poco, gli diamo un mese e poi comincia a correre sulla fascia. Lo stadio sarà sempre in piedi per lui: che colpo!»