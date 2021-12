Tavelli: «Il Real Madrid è cresciuto più dell’Inter! Vincitrici finali? Chi lo sa»

L’Inter domani sera sfiderà il Real Madrid al Bernabeu nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League (QUI le ultime). Fabio Tavelli, ospite negli studi di Sky Sport 24, parla della crescita di entrambe le squadre che puntano al primo posto

PERCORSO – L’Inter domani affronterà il Real Madrid nell’ultima sfida della fase a gironi di Champions League con l’obiettivo primo posto. Secondo Fabio Tavelli, tra le due squadre quella ad essere cresciuta di più è la spagnola: «Secondo me il Real Madrid è cresciuto più dell’Inter. Anche i nerazzurri sono cresciuti, ma avevano già un buon livello. La gara d’andata la ricordo bene perché doveva vincerla l’Inter. Poi il calcio non è né una scienza esatta né uno sport normale e ci sta che vinca chi ha meritato un po’ di meno. Carlo Ancelotti accredita entrambe come due squadre che possono fare tanta strada (vedi articolo). Chiaro che né inter né Real sono le grandi favorite, però con un filo di fortuna e un buon sorteggio chi lo sa».