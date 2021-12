Ancelotti: «Real Madrid e Inter cresciute rispetto all’andata! Gara bella»

Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Real Madrid-Inter. Dopo aver lodato l’ottimo lavoro di Inzaghi (vedi articolo), il tecnico dei blancos sottolinea come rispetto alla gara di andata sia la sua squadra che quella nerazzurra siano cresciute tantissimo. Di seguito le sue dichiarazioni

CRESCITA – Carlo Ancelotti parla così alla vigilia di Real Madrid-Inter: «Io credo che rispetto alla partita di andata siano cresciute entrambe le squadre. C’è più convinzione, più qualità, più continuità. Sono due squadre in un buon momento e penso sarà una partita bella da vedere e divertente. Non c’è pressione per il risultato, è vero che ci giochiamo il primo posto ma è anche vero che l’obiettivo minimo è stato raggiunto da entrambe le squadre. Primo o secondo posto? Non credo faccia grande differenza, se pensi di andare avanti il più possibile in questa competizione l’ottavo più favorevole ti può aiutare sì ma se la vuoi vincere non importa chi incontri negli ottavi. La devi battere, punto».