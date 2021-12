Real Madrid-Inter, assenti Darmian e Ranocchia: si rivede de Vrij! – Sky

Real Madrid-Inter è la sfida in programma domani alle ore 21.00 allo stadio “Santiago Bernabeu”, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport, de Vrij si rivedrà in panchina ma presto anche in campo

RITORNO – Real Madrid-Inter vedrà il ritorno di Stefan de Vrij, anche se solo in panchina: «Intanto Correa ha questo risentimento muscolare, lo rivedremo nel 2022. Era nell’ordine delle idee perché l’uscita contro la Roma aveva già fatto capire tutto. Non c’è Darmian, non c’è Ranocchia mentre dovrebbe esserci de Vrij che verrà piano piano reinserito, se non domani contro il Cagliari. Lautaro Martinez dovrebbe esserci dal 1′, Inzaghi non lo ha rischiato all’Olimpico. Si va verso Lautaro-Dzeko come coppia d’attacco», così Matteo Barzaghi su Sky Sport.