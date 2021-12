Real Madrid-Inter, i 23 convocati di Ancelotti: assente Benzema e altri due

Real Madrid-Inter è la sfida in programma domani alle ore 21.00, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League (QUI le ultime sui nerazzurri). Ancelotti ha diramato la lista dei 23 convocati per il match: oltre a Bale e Ceballos, assente anche Benzema (vedi articolo)

CONVOCATI – Real Madrid-Inter è la sfida che andrà in scena domani alle ore 21.00 allo stadio “Santiago Bernabeu”, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Con entrambe le squadre già qualificate agli ottavi, l’obiettivo è la conquista del primo posto. Carlo Ancelotti, che oltre a Gareth Bale e Dani Ceballos dovrà fare a meno anche di Karim Benzema, ha diramato la lista dei 23 convocati per la sfida. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Courtois, Lunin e Fuidias.

Difensori: Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo e Mendy.

Centrocampisti: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco e Camavinga.

Attaccanti: Hazard, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo e Mariano.

Fonte: realmadrid.com