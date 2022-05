Tavano: «Mercato? Inter forte, piccoli cambiamenti. Scudetto, dico questo»

L’operatore di mercato Diego Tavano, su Tmw, si è concentrato sia sulla lotta Scudetto tra Inter e Milan ormai arrivata al capolinea e sul capitolo mercato estivo

SCUDETTO E MERCATO − Così Tavano sulla lotta tra le due milanesi e sul capitolo calciomercato: «Il Milan? La partita contro il Sassuolo non è semplice come potrebbe sembrare, quella nero-verde è una squadra fatta di calciatori che hanno voglia di mettersi in mostra. Il Milan ha più motivazioni., che credo faranno la differenza. Sia Inter che Milan sono due squadre forti. Lo Scudetto lo vincerà chi avrà meritato e ha avuto più continuità. Mercato? L’Inter è già forte così, farà dei piccoli cambiamenti. Il Milan se vincerà il campionato potrebbe valutare di rinforzare qualche reparto. Molto dipenderà anche da Ibrahimovic».