Marchetti: «Inter, Scudetto perso in un momento. Vedo una differenza»

Luca Marchetti, dagli studi di Sky Sport 24 su 23, ritiene che l’Inter abbia perso lo Scudetto nel periodo di febbraio. Poi nel ricordare i precedenti con altri Scudetto finiti al fotofinish, nota una differenza

FINO ALLA FINE − Marchetti ricorda i precedenti di Scudetto deciso all’ultima giornata: «Negli ultimi campionati finiti all’ultima giornata, ci sono stati dei ribaltoni: 1999 Milan e 2001 Lazio. Nel 2010 l’Inter confermò il primato, l’ultima giornata non è mai stata serena e tranquilla anche se in questa situazione vedo che ci sia una grande condivisione di valori all’interno della squadra. Poche polemiche ed entrambe le società si sono fatte i complimenti senza guardare ad altro. Per me l’Inter perde lo Scudetto nel famoso periodo dei sette punti in sette gare».