Aquilani: «Inter, errore Radu decisivo per lo Scudetto? Non ha senso dirlo»

Radu ha sbagliato clamorosamente a Bologna condannando l’Inter ad una sconfitta che può rivelarsi decisiva in chiave Scudetto. Questo il pensiero di Alberto Aquilani su Sky Sport

COLPE − Secondo Aquilani, non bisogna dare tutte le responsabilità a Radu in caso di non successo dell’Inter: «L’occhio ti porta all’errore di Radu perché è più recente ma nell’arco di un campionato bisogna analizzare tutti i punti persi. La squadra che vince il campionato è quella più continua. Ovviamente quella partita ha condizionato però non ha senso dire che l’Inter perderà lo Scudetto per quell’errore di Radu. Lo vincerà la squadra più continua».