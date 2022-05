Palmeri: «L’Inter ha perso 2 volte il titolo nel finale. Lautaro Martinez-PSG»

L’Inter si giocherà lo Scudetto all’ultima giornata come già successo un paio di volte durante la sua storia. Dopo la fine della stagione, si riaccenderà il mercato con Lautaro Martinez protagonista. L’editoriale, a tal proposito, di Tancredi Palmeri

LOTTA STORICA − Nel suo editoriale, Palmeri ricorda i precedenti in ottica Scudetto al fotofinish: «Nella storia della Serie A per 27 volte il titolo è rimasto in bilico fino all’ultima giornata, e solo 4 volte su 27 c’è stato il ribaltone finale. La Juventus del 5 maggio sull’Inter. La Lazio del diluvio di Perugia sulla Juventus. La Juventus del 1967 sull’Inter crollata a Mantova con la papera di Sarti. E di nuovo la Juventus del 1973 sulla fatal Verona del Milan. Dunque oltre la Juventus solo la Lazio è riuscita a fare il sorpasso finale. Mentre Milan e Inter sono state capaci di perderlo. I nerazzurri addirittura due volte».

MERCATO − Poi ha continuato così parlando anche del futuro di Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez, soluzione non glam ma che Leonardo si giocherebbe come nuovo Cavani, uno sempre stato amatissimo dai tifosi a Parigi. La valutazione del Toro è giustamente 120 milioni: del resto la clausola per l’estero era a 110, e sicuramente l’argentino ha migliorato il suo rendimento, salito a ben 21 gol solo in campionato, a 24 anni. Ma potrebbe essere una idea anche fin troppo ragionata per una situazione in fibrillazione che si verrebbe a creare a Parigi se accadesse quello che sembra ormai ineluttabile…».

Fonte: Tuttomercatoweb − Tancredi Palmeri