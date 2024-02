Taremi, niente visite con l’Inter dopo la contestazione dei tifosi del Porto – TS

Taremi ieri era atteso a Milano per le visite mediche con l’Inter, ma il volo inizialmente posticipato per più di un’ora, poi è stato cancellato. Come ribadito da Tuttosport, la fuga di notizie e la contestazione dei tifosi del Porto dopo la pesante sconfitta 3-2 in casa dell’Arouca ha inciso sulla decisione.

DIETROFRONT – Visite mediche rinviate per Mehdi Taremi, nuovo rinforzo dell’Inter in vista della prossima stagione. L’attaccante iraniano era atteso ieri mattina per le visite mediche all’Humanitas, successivamente al CONI e poi atteso in sede per la firma sul contratto. Ma l’aereo prenotato dall’Inter non è mai decollato da Oporto. La dirigenza nerazzurra, in accordo con l’entourage del giocatore, hanno preferito posticipare tutto a data da destinarsi, per evitare una poco piacevole esposizione mediatica dell’atleta. Taremi è ancora a tutti gli effetti un giocatore del Porto e, sebbene le regole internazionali permettano l’Inter di far sostenere tutti i test atletici del caso al suo nuovo attaccante, il buon senso stabiliscono che debba essere mantenuta l’assoluta segretezza. Soprattutto dopo fuga di notizie riguardo il suo arrivo a Milano. Ad appesantire ulteriormente il clima, poi, la sconfitta del Porto 3-2 in casa dell’Arouca ha scatenato ulteriormente la rabbia dei tifosi contro i propri giocatori. Compreso Taremi, entrato in campo gli ultimi venticinque minuti.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna