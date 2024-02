Inter, il destino passa dalle tue mani. Lo scudetto cerchiato in rosso

L’Inter di Simone Inzaghi ha il destino nelle proprie mani. Adesso i nerazzurri dovranno essere bravi a gestire la classifica, la pressione delle inseguitrici al primo errore e allo stesso tempo restando concentrati.

CORSA – L’Inter ha il suo destino nelle proprie mani. Simone Inzaghi e i suoi fidi compagni sanno bene che da adesso, ogni singolo mattoncino per la vittoria dello scudetto, sarà frutto delle proprie scelte. Con la sconfitta della Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter ha l’occasione di allungare potenzialmente a +10 sui bianconeri con una partita in meno da giocare. Infatti a fine febbraio ci sarà da recuperare la difficile gara contro l’Atalanta. Un match che potrebbe dire tantissimo sul futuro tricolore e chissà sulla seconda stella dell’Inter. Lo stesso Simone Inzaghi però sa che da adesso in poi il destino è nelle mani dell’Inter. I dieci punti accumulati sulla prima inseguitrice danno modo ai nerazzurri di poter gestire la classifica a tre mesi dal gong finale, soprattutto in vista degli impegni in Champions League.

FUTURO – Se ad oggi l’Inter è la corazzata imbattibile, nei prossimi mesi Inzaghi dovrà stare attento a gestire i suoi per non rischiare nella trappola europea e magari concedendo qualcosa in più proprio in campionato. Anche perché, già una sola gara recuperata dalla Juventus, rimetterebbe tutto in discussione. Adesso però, è tempo di concentrarsi sul presente e come preservare questo considerevole vantaggio. L’Inter inoltre, dovrà essere brava a dosare le energie anche in vista dei due big match di Champions League.