Thuram, alter ego di Correa a chi? Il dato clamoroso in maglia Inter

Thuram è la risposta dell’Inter a tutte le domande e ai problemi creatisi in attacco negli ultimi anni. Una situazione che riguarda anche Correa, arrivato a Milano al suo posto e momentaneamente via anche a causa sua. I numeri stagionali non mentono, anzi sorprendono



La prima stagione diin magliava oltre ogni più rosea aspettativa. Finora. Non solo per i gol, già 11 tra(9),(1) e(1). Né per gli assist, ben 7 in tutte le competizioni. E nemmeno per i rigori procurati, addirittura 4 finora. Ciò che colpisce di più è la presenza di Thuram. O meglio, le presenze dell’attaccante francese in campo. Ovvero, 32 apparizioni ufficiali sul rettangolo verde di gioco. Un numero che non significa nulla se non si dettaglia meglio: 32 presenze di Thuram in 32 partite giocate dall’Inter. Tradotto: il numero 9 nerazzurro è l’unico calciatore sempre schierato dain questa stagione. Sempre titolare in Serie A (23 su 23) e in Supercoppa Italiana (2 su 2), solo metà delle volte in Champions League (3 su 6) e mai nell’unica uscita stagionale in(0 su 1). Ciò significa che Thuram è titolare 28 volte su 32 ma entra ugualmente in campo nella ripresa anche nelle restanti 4 partite iniziate in panchina. Un dato clamoroso in un calcio sempre più affezionato alle statistiche. E se ricordiamo che Thuram nell’estate 2021 rimane ala causa di un grave infortunio, che convince l’Inter a puntare tutto sudella Lazio, possiamo parlare di sliding doors incredibili. A proposito del 29enne argentino, in prestito all’dopo l’arrivo a parametro zero del 26enne francese: 12 presenze, delle quali solo 8 da titolare, in 27 partite, senza gol né assist e niente. Il dato è oggettivo: