Inter, il +7 sulla Juventus apre uno scenario inedito in Champions League – CdS

L’obiettivo principale dell’Inter, anche più volte dichiarato, resta la vittoria dello scudetto che significherebbe seconda stella. Ma come specificato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, con il +7 in classifica Simone Inzaghi non dovrà più scegliere tra campionato e Champions League.

SCENARIO DIVERSO – Provare a proseguire il sogno Champions League come la passata stagione adesso è fattibile. Lo scudetto resta sicuramente la priorità dell’Inter, ma con la Juventus adesso distante 7 punti in classifica (con una partita a favore da recuperare), lo scenario cambia. Proprio in concomitanza con il ritorno della Champions, infatti, la squadra allenata da Simone Inzaghi è riuscita ad accelerare, mentre la Juventus non è stata capace di mantenere il ritmo. Guai a rilassarsi, ma la squadra si è guadagnata la possibilità di essere competitiva anche in Europa senza fare troppi calcoli, soprattutto di formazione. Ovvio che una finale non si può programmare: devono concorrere una serie di fattori, tra cui anche un pizzico di fortuna. Ma ora l’idea, in casa nerazzurra, è quella di mettersi nelle condizioni migliori per giocarsela al massimo pure in Europa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno