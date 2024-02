Taremi, mezz’ora in campo ma non basta: il Porto perde con l’Arouca

Taremi, atteso nelle prossime ore a Milano per le visite mediche in vista della prossima stagione, questa sera ha giocato mezz’ora subentrando a partita in corso contro l’Arouca che vince in casa 3-2.

NON BASTA – Il Porto perde in casa dell’Arouca 3-2 e perde ulteriori punti nella rincorsa per i primi due posti non solo per la vittoria del campionato, ma soprattutto per giocarsi l’ingresso alla prossima UEFA Champions League. Il Porto chiude il primo tempo 2-1 con le reti di Mujuca e Cristo. Evanilson da calcio di rigore prova ad accorciare le distanze, ma dopo l’ora di gioco l’Arouca segna addirittura il terzo gol. Sergio Conceicao al 68′ ci prova inserendo Mehdi Taremi futuro sposo dell’Inter in vista della prossima stagione. L’esperto attaccante iraniano però non riesce a incidere personalmente, ma dopo il suo ingresso all’87’ il Porto accorcia nuovamente le distanze con Francisco Conceicao, ma non basta.