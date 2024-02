Zazzaroni, non resta che gufare: «Inter, scudetto per 3-4 anni»

Ivan Zazzaroni anche questa volta – per l’ennesima volta -, l’ha sparata grossa. Il Direttore del Corriere dello Sport in un articolo pubblicato sul quotidiano romano come di consueto è andato contro l’Inter parlando di “squilibrio economico”. Ma dopo il capolavoro dirigenziale e dell’allenatore con la squadra prima in classifica a +7 dalla Juventus non gli resta che gufare, anche per i prossimi anni.

SOLO CONTRO L’INTER – Ivan Zazzaroni non sa più che pesci prendere, e sul Corriere dello Sport parla di squilibrio economico nonostante la prima posizione occupata con merito dai nerazzurri: «L’Inter ha il presidente in Cina da mesi, un indebitamento e uno squilibrio economico imbarazzanti anche secondo numerosi presidenti di club che non mancano mai di ricordarcelo (Commisso, Lotito, De Laurentiis). Eppure è prima in classifica in campionato con 7 punti di vantaggio che possono diventare 8 o 10 dopo il recupero con l’Atalanta. Viene da una finale di Champions League con il Manchester City. L’estate scorsa ha centrato i due acquisti-chiave (portiere e centravanti). È agli ottavi della coppa più prestigiosa e si è già assicurata Zielinski e Taremi, entrambi a zero. Inoltre nei tempi corretti ha rinnovato il contratto all’allenatore che un anno fa aveva 47 punti e rischiò seriamente il posto. Se proseguo su questa strada va a finire che parlo benissimo di Beppe Marotta e poi me ne pento». Poi ha analizzato la situazione delle altre squadre fino ad arrivare alla Roma del suo (ex) amato José Mourinho. Concludendo con la gufata finale: «Spiegatemi come fa l’Inter a perdere non questo scudetto, ma anche i prossimi tre o quattro».