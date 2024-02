Dalla Salernitana alla Salernitana, l’Inter riscopre il turnover in A

Inter-Salernitana vedrà il ritorno del turnover in campionato. Un fatto che, per scelta tecnica, non si vede circa dalla sfida di andata. Anche allora con la Champions sullo sfondo.

IL RITORNO DEL TURNOVER – Inter-Salernitana vedrà dei cambiamenti di formazione. Un evento che in campionato non si vede da un po‘ di tempo. Almeno considerando il turnover per scelta tecnica. Per trovare rotazioni simili a quelle immaginate per venerdì infatti dobbiamo tornare indietro di parecchie giornate. Circa a Salernitana-Inter. La settima giornata, datata trenta settembre. Inzaghi infatti in tutto questo periodo ha gestito le sue rotazioni dando la priorità al campionato. Sfruttando la Champions League per far rifiatare i titolari. Con gli ottavi alle porte però le cose cambiano.

SEMPRE CON LA SALERNITANA – L’importanza dell’impegno con l’Atletico Madrid è notevolmente superiore alle partite del girone. Inzaghi in realtà si è fatto i suoi conti in maniera glaciale. Visti i primi risultati, dei suoi e degli avversari, ha identificato la partita chiave in Inter-Benfica. Per quella, e solo per quella infatti ha schierato i titolari. Sapete quando si è giocata? Il tre ottobre. Cioè subito dopo la sfida con la Salernitana. Dove, appunto, c’era stato l’ultimo turnover. Dalla Salernitana alla Salernitana, nel segno del turnover in preparazione della Champions League.