Tare: «Inzaghi? Orgoglioso e felice! Immobile-Inter? Una cosa è indiscutibile»

Tare ha parlato dell’amico Inzaghi elogiandolo per il suo primo scudetto in carriera da allenatore. Poi dice la sua sulle voci di Ciro Immobile vicino all’Inter.

ORGOGLIO − Igli Tare, ex DS della Lazio e grande ex collega e amico di Simone Inzaghi, è stato intercettato durante il Gran Gala del Calcio Adicosp: «Orgoglio anche per noi. Il suo cammino è stato anche grazie a quello che ha imparato alla Lazio e a Roma. Siamo felici per il suo scudetto, io il primo tra i tanti. L’Inter la squadra migliore, ha dominato dal primo all’ultimo minuto, hanno meritato. Penso che la finale di Champions League persa sia stata la consacrazione di essere arrivato ad un livello importante: ha aiutato l’ambiente intorno a lui. Non si dava molta esperienza al suo percorso, a volte avere un po’ di pazienza è giusto. Immobile-Inter? Non si discute la sua qualità, può giocare ovunque. Ma difficile strapparlo dalla Lazio».