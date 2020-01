Tardelli: “Inter, Eriksen è un campione? Voglio vederlo in Italia! Conte…”

Tardelli – ex Inter sia da centrocampista sia da allenatore -, ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, spiega il perché della tensione di Conte prima e dopo l’ultima partita giocata. Il parere su Eriksen continua a essere piuttosto freddo

GUERRA CALCISTICA – Per Marco Tardelli c’è una chiara motivazione per giustificare le ultime vicende in casa nerazzurra: «Antonio Conte fa la guerra contro tutti, sempre. Non può stare zitto altrimenti cala anche lui. Deve tenere sempre alta la tensione. Certamente le dichiarazioni fatte sui giocatori che arrivano all’Inter (vedi conferenza stampa, ndr) non faranno piacere alla società, senza dubbi. Ma a gennaio grandissimi giocatori non arrivano. Christian Eriksen è un campione? I campioni li voglio sempre vedere nel campionato italiano, che è difficile…». A quanto pare la diffidenza di Tardelli nei confronti del centrocampista danese in arrivo dal Tottenham è proporzionale allo spirito guerriero di Conte.