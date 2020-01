Ventola: “Inter bene solo un tempo anche se vince! La storia di Conte…”

Ventola – ex attaccante dell’Inter -, ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, fa un’osservazione sulla preparazione delle partite fatta da Conte in questa prima metà di stagione alla guida della squadra nerazzurra

DUE SQUADRE IN UNA – L’osservazione di Nicola Ventola è sulla natura double face della squadra nerazzurra: «In questo campionato, anche quando ha portato a casa le vittorie, l’Inter ha sempre sofferto nel secondo tempo. Questa è la storia dell’Inter di Antonio Conte. Ora non stanno arrivando i risultati perché sono arrivati tre pareggi, ma Conte fa sempre i primi tempi aggredendo e chiedendo il massimo in termini di corsa. Poi cala nel secondo tempo. Vuole sempre il 100% dai suoi giocatori. Adesso la squadra è un pochino più stanca e c’è poca lucidità. La storia di Conte dice che arriva nelle squadre, vince subito e poi dal secondo anno servono nuovi giocatori perché li spreme (sorride, ndr)». Questo il pensiero di Ventola sul nuovo corso nerazzurro in panchina.