Marco Tardelli giudica positivamente la prestazione dell’Inter a Napoli, nonostante il pareggio. Ecco le parole dell’ex calciatore a “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

PUNTO MERITATO – L’Inter torna da Napoli con un punto, che comunque evidenzia i meriti dei nerazzurri. Marco Tardelli, commentando la partita, sottolinea il miglior gioco e la maggior concretezza degli uomini di Antonio Conte. Ecco le sue parole dopo il posticipo della trentunesima giornata: «Non è stata una partita entusiasmante, ne ho viste di migliori. Grande possesso palla del Napoli nel primo tempo, ma in realtà si è trovato in vantaggio per un cross. Samir Handanovic ha fatto un grosso errore. Poi l’Inter nel secondo è venuta fuori, ha giocato meglio ed era più concreta. Il primo vero tiro del Napoli è stato quello di Matteo Politano all’80’».