VIDEO – Napoli-Inter 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Inter, posticipo della trentunesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



PARI CHE PESA – Napoli-Inter 1-1 nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. L’Inter chiude a undici la serie di vittorie consecutive, ma il pareggio consente di portarsi a -12 dalla certezza del titolo. Contro il Napoli i nerazzurri dominano nel primo tempo, ma lo chiudono sotto senza manco sapere come. Questo perché, dopo una traversa colpita da Romelu Lukaku su tiro di Marcelo Brozovic e un palo sempre del belga su punizione di Christian Eriksen, Samir Handanovic e Stefan de Vrij regalano l’1-0 agli azzurri. Al 36′, su un cross dal fondo di Lorenzo Insigne per nessuno, il portiere blocca a terra ma il difensore gli frana addosso e gli fa perdere il pallone, che entra in rete. Clamorosa la sfortuna del primo tempo. La reazione dell’Inter, però, è da capolista. Al 55′ cross di Achraf Hakimi, dalla parte opposta Matteo Darmian rimette in mezzo, respinta al limite e Christian Eriksen con un sinistro potente pareggia. Quello del danese è il suo primo gol in questa Serie A. Il risultato non cambia più, nonostante nel finale l’ex Matteo Politano colpisca la traversa. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.