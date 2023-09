Sylvinho: «Asllani? Bello stare all’Inter, ma anche giocare! Inzaghi…»

Inter e Milan sono pronte a sfidarsi alle 18 nel primo derby della stagione che vale già la testa della classifica in campionato. Sylvinho, vice di Mancini proprio in nerazzurro e adesso Commissario Tecnico dell’Albania, parla della squadra di Inzaghi ma anche della situazione Asllani su Radio Sportiva

ABBINAMENTO – L’Inter sabato sfiderà il Milan nel primo derby della stagione. Prima di concentrarsi sulla squadra di Simone Inzaghi, Sylvinho parla di Kristjan Asllani, suo calciatore nella Nazionale albanese: «Meglio giocare o stare in un grande club? Io penso che per il calciatore è bello stare in un grande club però anche giocare è importante, si migliora giocando. Io non sono in grado di dire a un giocatore dove deve andare, c’è l’agente per questo. Siamo contenti di tutti, ne abbiamo molti bravi. Io penso che l’abbinamento perfetto è stare in una grande società e giocare».

OTTIMO LAVORO – Sylvinho loda poi il lavoro di Inzaghi: «Ha fatto benissimo, ha raggiunto una finale di Champions League difficile ed è stata una gara bella. L’Inter è forte, ha un grandissimo allenatore e grandi calciatori. Si difende benissimo e riparte veloce, ci sono giocatori che possono spaccare la partita. Una bella squadra, costruita in modo intelligente».