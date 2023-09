Di Gregorio, parla l’agente: «Big in futuro ben venga. Grande lavoro dell’Inter!»

Di Gregorio oggi è il portiere titolare e inamovibile del Monza, con un passato all’Inter. Il suo agente, Carlo Alberto Belloni, in un’intervista a Sportitalia ha parlato di un possibile ritorno all’Inter. Poi ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto.

POSSIBILE RITORNO – Michele Di Gregorio in futuro all’Inter? Tutto è possibile, il suo agente non esclude: «Ad oggi vedo sei squadre che sono proprio sopra al Monza. Le altre no: per esempio il Monza non è inferiore al Sassuolo, per dirne una. Se in futuro dovesse chiamare una big, che sia Juventus, Inter o Arsenal ben vengano ugualmente. Oggi testa al campionato e basta. Lotta scudetto? Un grande lavoro è stato fatto dall’Inter. Me ne sono reso conto quando ha giocato contro il Monza ed ha messo dentro quattro cambi come Frattesi, Arnautovic, Cuadrado e Carlos Augusto. Quattro titolari per tutte le altre. Carlos Augusto fa la riserva a Dimarco, ma in qualsiasi altra squadra giocherebbe sempre».

Fonte: Sportitalia