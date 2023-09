Longhi: «Lautaro Martinez e Leao? Uno più presente! Posso dire…»

Inter e Milan non è solo la prima stracittadina della stagione ma anche il confronto tra due numeri 10 che hanno iniziato benissimo questo campionato, chiaramente Lautaro Martinez da una parte e Leao dall’altra. Secondo Longhi, intervenuto a Radio Sportiva, possono essere decisivi entrambi con una sostanziale differenza

STILI DIFFERENTI – Inter e Milan si affrontano per la prima volta in stagione alle 18, nel match valevole per la quarta giornata di campionato. Bruno Longhi, per stabilire chi tra Lautaro Martinez e Leao possa essere più decisivo, cita un doppio ex della sfida: «Riprendo pari pari una dichiarazione di Aldo Serena che ha detto: “Leao è una variabile impazzita, però non è nella partita per 90 o 95 minuti. Lautaro Martinez invece c’è sempre”. L’argentino quest’anno sta interpretando anche il ruolo di Dzeko che aiutava spesso i centrocampisti. Lautaro avrà più presenza nel derby però le fughe verso la vittoria di Leao le conosciamo. Posso dire secondo me quello che potranno fare perché la loro interpretazione è questa».