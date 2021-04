Superlega, l’addio si paga (tranne in un caso): attesa per il meeting dei 12

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul possibile naufragio del progetto Superleague, a circa 48 ore dal suo annuncio ufficiale. Nelle prossime ore è previsto un meeting tra i 12 Club Fondatori, ma l’uscita da questo caos potrebbe non essere indolore per gli scissionisti

CAOS – Il terremoto causato dalla Superlega non intende diminuire la sua intensità. Gli ultimi aggiornamenti dall’Inghilterra parlano di diversi club pronti a lasciare la neonata Superleague (ecco quali). Queste iniziative rischiano di far naufragare il progetto in tempi brevissimi. Ma una decisione di questo tipo rischia di non essere indolore per i club coinvolti.

ATTESA – Secondo quanto riporta “Sportitalia”, i 12 Club Fondatori si riuniranno alle 23.30 per un summit d’urgenza, per decidere se proseguire con questo progetto rivoluzionario. Gianluigi Longari, giornalista di “Sportitalia”, sottolinea che l’uscita dalla Superlega potrebbe comportare una multa salatissima per i club, che potrebbe essere evitata solo attraverso lo scioglimento della società costituita. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore dal summit dei capi membri dei club.