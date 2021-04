Super League, ribaltone clamoroso. Si va già verso lo scioglimento? In Inghilterra – precisamente l’emittente radiofonica talkSPORT – viene avanzata questa ipotesi, data per imminente

MEETING URGENTE – Clamoroso aggiornamento dall’Inghilterra, da dove arriva la notizia che tutti i club coinvolti nel progetto Super League si incontreranno già in serata per scioglierla, dopo aver appreso la volontà di alcuni Club Fondatori inglesi di ritirarsi dalla competizione (vedi articolo). In realtà, a completamento dell’informazione, anche altri club (l’Atletico Madrid in Spagna, ndr) sono pronti a lasciare. L’Inter e le altre due italiane non si sono ancora esposte ufficialmente dopo aver comunicato l’adesione. Seguiranno aggiornamenti a breve.

Fonte: talkSPORT – Oliver Dawnay