Superlega, primi scricchiolii? Due squadre preparano il dietrofront

La Superlega è istituita da due giorni, eppure si avvertono già le prime crepe tra i fondatori. Il Chelsea e il Manchester City stanno valutando la situazione, dopo le proteste di questi giorni.

PRIMA CREPA – A due giorni dall’istituzione ufficiale della Superlega, i dodici club fondatori rischiano di perdere il primo membro. Secondo quanto trapela dall’Inghilterra, infatti, il Chelsea e il Manchester City starebbero valutando di tornare sui proprio passi. Blues e Citizens sono tra i soci fondatori del progetto, assieme alle altre big inglesi (Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham). Tuttavia i tifosi d’Albione stanno reagendo piuttosto male a questa situazione. Tanto che i due club – attualmente in semifinale di Champions League – starebbero clamorosamente pensando di rinnegare la propria adesione e uscire dalla Superlega. A riportarlo sono Dan Roan, Sports Editor della BBC, e Martin Lipton del The Sun:

BREAKING I understand Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the ESL

Manchester City pulling out of Super League. City have told organisers they no longer want to be part of the £4.6billion scheme. Chelsea preparing documentation to also withdraw. Full details coming #BallsToTheSuperLeague @SunSport

— Martin Lipton (@MartinLipton) April 20, 2021