Supercoppa Italiana, biglietti e prezzi per Milan-Inter: tutte le informazioni

I biglietti e i prezzi per Milan Inter, finale di Supercoppa Italiana in programma mercoledì 18 gennaio 2023 a Riyadh (Arabia Saudita).

COMUNICATO – A seguire la nota sui biglietti e i prezzi per la finale di Supercoppa Italiana tra Milan-Inter pubblicata sul sito della Lega Serie A. “Di seguito si riportano prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti per la EA SPORTS SUPERCUP 2022/2023 MILAN – INTER, in programma a Riyadh (Arabia Saudita) mercoledì 18 gennaio 2023, con inizio alle ore 22.00 (ora locale).

Sela Sport, partner per l’organizzazione della EA SPORTS SUPERCUP 2022/2023, metterà in vendita dal 7 dicembre 2022 i biglietti per l’evento, anche avvalendosi della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita.

I biglietti per i tifosi sono in vendita sul seguente sito: https://diriyahseason.sa/en

Per poter entrare in Arabia Saudita, ogni tifoso dovrà procedere anche con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul seguente sito:

https://visa.visitsaudi.com/

Le categorie e i prezzi dei biglietti disponibili sono riportati nella tabella e nella mappa sottostante:

Categoria 1: 450 Saudi Riyals

Categoria 2: 375 Saudi Riyals

Categoria 2 Up: 325 Saudi Riyals

Categoria 3 North: 120 Saudi Riyals

Categoria 3 South: 120 Saudi Riyals

Silver: 3,000 Saudi Riyals

Gold: 5,000 Saudi Riyals“.

Fonte: LegaSerieA.it