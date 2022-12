Bellanova mostra crescita in Inter-Gzira United: occasione importante

Inter-Gzira United ha visto Bellanova mostrare subito di aver imparato qualcosa in questi primi mesi di pochissimo calcio giocato. Il gol che apre l’amichevole è un segnale.

OCCASIONI IN AMICHEVOLE -Nelle amichevoli del ritiro di Malta Inzaghi deve fare i conti con le assenze legate ai Mondiali. E questo regala spazio ai giovani che in questo inizio di stagione hanno avuto meno minutaggio. In particolare a Raoul Bellanova. Che sulla destra da ultima opzione è diventato, in questo momento, l’unica viste le assenze di Dumfries e Darmian. E in Inter-Gzira United ha già sfruttato la sua prima occasione.

BISOGNO DI IMPARARE – Bellanova in questo inizio di stagione non ha visto granché il campo. In totale 11 presenze per 209 minuti. Di cui 90 nell’unica giocata da titolare a Monaco contro il Bayern. Una partita di necessario turnover, a qualificazione agli ottavi già ottenuta. Per il resto solo subentri, con minutaggio massimo 29 minuti col Bologna. In ogni caso ultimo di tutta la rosa per impiego. Un evidente segnale del bisogno di crescere ed imparare del ragazzo. Con Inzaghi che, dopo gli infortuni di Darmian e D’Ambrosio, gli ha dato più minuti di campo possibile. Per accelerare il processo. Ed ecco quindi che Malta diventa l’occasione per dimostrare. E un segnale è arrivato subito.

DIMOSTRAZIONE IMMEDIATA – Per subito si intende dopo quindici minuti di Inter-Gzira United. Bellanova è il giocatore che apre le marcature della prima amichevole. Con un movimento che non rientra nel bagaglio tecnico mostrato fino ad oggi. Taglio da destra verso il centro dell’area, anticipo sul difensore e gol di testa. Solo un gol in un’amichevole non di alto livello, per carità. Ma un segnale da appuntarsi. Bellanova sta imparando e inizia a mettere in campo i frutti del lavoro. Un primo passo, da confermare e sviluppare. Aspettiamo le prossime partite.