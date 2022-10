Stankovic: «La prossima con l’Inter? Ora mi godo prima vittoria Sampdoria»

Stankovic ha trovato la sua prima vittoria in Serie A, 0-1 con la Cremonese. Si tratta tra l’altro anche della prima vittoria della Sampdoria in questo campionato. La prossima partita Deki tornerà a San Siro, per la partita contro l’Inter.

PRIMA – Dejan Stankovic trova i primi tre punti. La Sampdoria vince 0-1 in casa della Cremonese e trova la prima vittoria del suo campionato (vedi articolo). L’allenatore serbo si gode questa vittoria, consapevole che la prossima sarà contro la sua Inter a San Siro. Queste le sue parole a DAZN, pensando al match contro i nerazzurri di sabato: «La prossima contro l’Inter? Non ci penso, mi godo questa vittoria. Oggi contava solo vincere e lo abbiamo fatto. Abbiamo vinto per voglia, sacrificio e fortuna. All’Inter ci penserò i prossimi giorni, ora conta solo la vittoria della Sampdoria». Così Deki, che sabato avrà un appuntamento col suo passato.