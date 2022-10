Sampdoria, prima vittoria in Serie A: Cremonese KO! Ora l’Inter

Prima vittoria in Serie A per la Sampdoria di Dejan Stankovic, che lascia così l’ultimo posto in classifica dopo lo 0-1 contro la Cremonese. Proprio prima della gara di San Siro contro l’Inter.

PRIMA VITTORIA – Vittoria e sorpasso in classifica per la Sampdoria di Dejan Stankovic, che grazie allo 0-1 firmato da Omar Colley nella ripresa riesce a mandare KO la Cremonese e, nel frattempo, registrare il primo trionfo in questa Serie A. Una partita non facile per i genovesi, che nel primo tempo rischiano di passare in svantaggio quando Dessers si presenta sul dischetto, ma si vede respingere il rigore da Audero. Nel finale i grigiorossi provano a pareggiare la partita, ma il gol dell’1-1 non arriva. La Sampdoria esce da Cremona con tre punti importantissimi e ora si prepara per la trasferta a San Siro contro l’Inter, in programma sabato sera alle 20.45.