Gosens, contro il Viktoria Plzen per guadagnarti l’Inter. Ora il tuo momento!

Robin Gosens potrebbe scendere titolare nella gara di Champions League tra Inter e Viktoria Plzen. L’esterno tedesco può sfruttare la sua chance proprio nella partita più importante

ESPERIENZA ANONIMA − Gosens è ormai un giocatore dell’Inter da quasi un anno. Il 27 gennaio del 2022 la società nerazzurra ha deciso di dare fiducia all’esterno ex Atalanta per sopperire alla partenza di Ivan Perisic. Fino ad ora però l’investimento della proprietà non ha portato i frutti sperati. Nella sua esperienza a Milano Gosens ha segnato solamente due volte (Milan in Coppa Italia, Barcellona in Champions League ) e fornito un solo assist in Serie A contro la Salernitana. Il tedesco non ha mai guadagnato definitivamente la titolarità e ha sofferto anche per la condizione fisica non ottimale. Il Robin visto a Bergamo sembra lontano da questo, gli 11 gol segnati nella stagione 2020/2021 sono irraggiungibili a questi ritmi e con il minutaggio che gli viene concesso. La potenza e l’inserimento che lo avevano contraddistinto ora si sono trasformati in immensa timidezza e poca intraprendenza. C’è un assoluto bisogno di lui, del suo potenziale e della sua corsa che a sinistra sono un grave problema senza Perisic.

Gosens, adesso è il tuo momento. Inzaghi ti aspetta!

LA CHANCE DI ROBIN − Probabile la partenza dal primo minuto di Gosens contro il Viktoria Plzen. Sono evidenti le lacune in fase difensiva di Federico Dimarco, così come la sua stanchezza dopo un mese intero di partite, comprese quelle con la maglia azzurra della Nazionale. Gli errori contro la Fiorentina o contro la Lazio rappresentano perfettamente il difetto più importante di Federico, ben visibile nella metà-campo nerazzurra. Il tedesco avrà in Champions League la possibilità di conquistare la fiducia di Inzaghi e dei tifosi interisti. I 181 minuti giocati in Serie A non hanno convinto l’ambiente nerazzurro, idem per i 208 in cui è stato in campo in Europa. L’esterno tedesco deve tornare quello di Bergamo e conquistare Inzaghi, Ausilio e tutta la dirigenza che ha deciso di investire su di lui. Non sarà questa la sua ultima possibilità, ma le aspettative sono alte per questa partita e un gol proprio nella notte europea decisiva cambierebbe completamente il futuro del giocatore.