Cassano: «A Firenze, in avvio Inter più bella dell’anno! Squadra in ripresa»

Cassano si è espresso sulla vittoria dell’Inter contro la Fiorentina a Firenze. L’ex giocatore e tifoso nerazzurro vede nella squadra una crescita nonostante qualche lacuna difensiva

CRESCITA GRADUALE − Antonio Cassano, alla Bobo Tv, ha analizzato la vittoria sofferta dei nerazzurri all’Artemio Franchi: «So per certo che l’Inter sta preparando un’offerta per Skriniar, lui non può dire di no al rinnovo, notizia approfondita. Passando alla gara contro la Fiorentina, in una partita ci sono state 6-7 gare, nei primi 15′ Inter più bella dell’anno. 2-0 e prima partita, dopodiché pallino lasciata a loro. Poi rigore con espulsione. Lì ci doveva essere il rosso assolutamente. Gravità unica. Fai il 2-2 riparte ancora l’Inter, un’altra partita. Fatica tremenda, l’Inter sembra in ripresa ma subisce tanti gol. Giusta al momento la ripresa di punti, di prestazione non mi convince. Ma sta andando sulla direzione giusta, ho visto qualcosa di buono. L’Inter subisce tanto. Dal Barcellona in poi chi si è rivisto alla grande è Barella che mantiene il centrocampo. L’unico che corre, fa le due fasi, sta mantenendo la baracca. La svolta quando ritornerà Brozovic».