Stadio nuovo, c’è il via libera ma Sala detta i tempi: dopo Milano-Cortina

Nuovo stadio per Inter e Milan, c’è l’OK da parte del Comune di Milano, ma il sindaco Giuseppe Sala detta i tempi – abbastanza lunghi -, del progetto.

TEMPI SI ALLUNGANO – Nuovo stadio San Siro, ieri l’incontro decisivo tra i rappresentati di Inter e Milan, rispettivamente con l’ad nerazzurro Alessandro Antonello, il presidente rossonero Scaroni e Giuseppe Sala. L’incontro ha dato esito positivo e c’è l’OK per quanto riguarda la costruzione del nuovo impianto, ma il sindaco di Milano, oltre ad aver dettato alcune linee guida da seguire, ha anche dettato i tempi del progetto che, dopo due anni di pandemia, ha inevitabilmente allungato i tempi di realizzazione e, dunque, per le Olimpiadi invernali del 2026 sarà confermato ancora l’attuale San Siro. Le due società comunque intravedono la luce alla fine del tunnel, ma per il nuovo progetto i tifosi dovranno attendere ancora diversi anni.