Inter-Udinese, Ranocchia e Vidal pronti dal 1′: riposa Barella – TS

Inter-Udinese, nuove rotazioni per Simone Inzaghi in vista dei tanti impegni ravvicinati. Secondo TuttoSport, Vidal è pronto a prendere il posto di Barella. Ranocchia al centro della difesa.

NUOVE ROTAZIONI – Inter-Udinese arriva prima di una settimana fondamentale per la stagione nerazzurra. Simone Inzaghi dovrà fare delle scelte in tal senso, considerando la sfida contro lo Sheriff in UEFA Champions League e il derby contro il Milan, scontro diretto al vertice. Nuove rotazioni in arrivo dopo la sfida con l’Empoli, ecco perché Nicolò Barella è pronto a riposare: al suo posto scalpita Arturo Vidal, così come Andrea Ranocchia in difesa che prenderà il posto di Stefan de Vrij. Brozovic chiamato a fare gli straordinari, anche se contro l’Empoli è stato sostituito a venti minuti dalla fine.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo TuttoSport (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini