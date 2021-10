Inter, il vivaio è un modello in Europa. Samaden vicino al rinnovo – TS

Il vivaio dell’Inter, insieme a quello dello Sporting Lisbona, è stato scelto come modello in Europa. Inoltre, come riportato da TuttoSport, Samaden vicino al rinnovo con i nerazzurri.

RINNOVO – Il vivaio dell’Inter, insieme a quello dello Sporting Lisbona, è stato scelto come modello per le giornate dedicata al “Talent Development” organizzate dall’Eca a Bruxelles il 26 e il 27 ottobre 2021. A rappresentare l’Inter nelle due giornate in Belgio lo stesso Samaden e Roberto Niccolai. Presto il presidente Steven Zhang rinnoverà il suo contratto anche a Roberto Samaden, repsonsabile del vivaio nerazzurro.

Fonte: TuttoSport