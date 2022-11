Spalletti esagera: «Concorrenti scudetto? Ce ne sono 6, tutte vicinissime!»

Spalletti si gode questo 2022 eccezionale del suo Napoli, sempre più primo in classifica e lontano dalle inseguitrici. Il tecnico azzurro però non si fida e ai microfoni di DAZN, al termine del match con l’Udinese (vedi report), guarda almeno a sei concorrenti scudetto

BLUFF O VERITÀ? – Luciano Spalletti, nonostante una prima parte di campionato dominata in lungo e in largo, non si fida del distacco in classifica e vede almeno sei concorrenti, tra le quali l’Inter: «Le inseguitrici più pericolose? Ce ne sono sei di concorrenti e sono tutte e sei vicinissime perché poi bastano due partite, due minuti, due cose per riuscire a crearti problemi come nella partita di stasera. La sintesi della partita con l’Udinese ci servirà per il futuro, bisogna tentare di allontanare questo rischio che ci è capitato stasera con un atteggiamento ancora più convinto e professionale».