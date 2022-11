Calhanoglu ancora in regia in Atalanta-Inter. Brozovic padrone al rientro

Hakan Calhanoglu sarà ancora una volta in cabina di regia in Atalanta-Inter. Per il turco, perfetto a sostituire Brozovic, un’altra sfida delicata.

SCELTA – Hakan Calhanoglu sarà ancora una volta il “regista” dell’Inter. Contro l’Atalanta, il turco, prenderà il suo ormai consueto posto in mezzo al campo dove non ha fatto rimpiangere l’assenza di Brozovic. Proprio il croato, rientrato di recente dall’infortunio, sperava di scalzarlo dopo l’ottima mezz’ora contro il Bologna. Ma Inzaghi, forse a ragione, intenderà non toccare il meccanismo che si è innescato nella squadra da quando Calhanoglu è stato spostato in mezzo, con Mkhitaryan e Barelle mezzali. Almeno fino a domani, quindi, le nuove gerarchie saranno mantenute. Al rientro dalla sosta per il mondiale, però, è lecito supporre che Brozovic tornerà ad occupare il “suo posto” con il numero 20 che tornerà a ricoprire il ruolo di mezzala.

DELICATA – Per Calhanoglu arriva una sfida delicata: la presenza di un trequartista, Pasalic, nello scacchiere tattico di Gasperini, induce a pensare che il tecnico, come spesso fatto dalle avversarie dell’Inter, possa chiedere al croato di marcare ad uomo il turco per soffocare la prima fonte di gioco. Inoltre, il numero 20 dell’Inter, dovrà stare attento anche in fase di non possesso: oltre a Pasalic, bravissimo negli inserimenti, dovrà cercare di dare una mano nel contenere l’esuberanza e la velocità degli offensivi dell’Atalanta: Lookman e Zapata. Un “ultimo” grande compito per Calhanoglu.