Osimhen guarda oltre la sosta e all’Inter: «Torneremo pronti per ripartire»

Osimhen anche oggi contro l’Udinese ha dato il suo contributo per l’ennesima vittoria del Napoli in campionato (vedi report). L’attaccante nigeriano guarda già oltre la sosta Mondiale quando la capolista della Serie A affronterà l’Inter a San Siro. Le sue dichiarazioni a DAZN

NESSUN PROBLEMA – Victor Osimhen non crede che il Mondiale possa rappresentare un problema per questo super Napoli primo in classifica. L’attaccante nigeriano guarda già oltre la sosta, quando gli azzurri affronteranno l’Inter a San Siro: «Spero che i miei compagni facciano un buon Mondiale. La Coppa del Mondo non è un problema, ora avremo un breve periodo per riposarci e poi torneremo pronti per ripartire».