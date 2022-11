Napoli, altra vittoria ma che finale thriller! Udinese ci crede ma finisce 3-2

Il Napoli ha affrontato l’Udinese allo stadio “Diego Armando Maradona” nella sfida valevole per la quindicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per i Mondiali in Qatar. La squadra di Spalletti come al solito sblocca la partita senza problemi e sembra chiuderla al 58′, poi i friulani di svegliano mettendo a rischio i 3 punti della capolista. Il match termina 3-2 per gli azzurri

SEMPRE PIÙ IN VETTA – Il Napoli di Luciano Spalletti chiude questa prima parte di campionato con l’Udinese al “Diego Armando Maradona”. Gli azzurri primi in classifica sbloccano la partita al 15′ con Osimhen che con un colpo di testa porta avanti la sua squadra. Al 31′ arriva il raddoppio di Zielinski. La prima frazione di gioco si chiude sul 2-0 per il Napoli. Nel secondo tempo la musica non cambia e al 58′ Elmas sigla il 3-0 per la squadra di casa. Quando ormai la partita sembra chiusa, ecco che il Napoli si culla troppo e l’Udinese ne approfitta: al 79′ Nestorovski accorcia le distanze e all’82’ Samarzic insacca il 3-2. A questo punto l’Udinese ci crede e il Napoli è costretto a difendersi, ma dopo 4 minuti di recupero il match termina sul risultato di 3-2 per i partenopei. Finale thriller ma altra vittoria in cassa: il Napoli vola ed è sempre più primo in classifica.