Spadafora: “Ripartire con lo sport è la mia priorità! Sulla data ufficiale…”

Condividi questo articolo

Vincenzo Spadafora

Vincenzo Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, parla della ripartenza dello sport italiano sui social. Ecco il suo messaggio.

RIPARTIRE – Vincenzo Spadafora lancia un messaggio sulla ripartenza dello sport in Italia. Ecco le parole del ministro, attraverso la sua pagina Facebook: “Ripartire con lo sport è la mia priorità! Non esiste ancora una data ufficiale per la ripartenza anche se l’obiettivo è di riaprire entro il mese di gennaio. Stiamo lavorando a stretto contatto con il CTS e il fatto che io non stia tutti i giorni a scrivere post sul tema non vuol dire che non me ne stia occupando. Tutte le indiscrezioni che leggete in giro sono prive di fondamento”.

AIUTI – Spadafora torna poi anche sulla questione del supporto economico: “Capisco bene il disagio e la rabbia ma entro certi limiti: i lavoratori sportivi (fantasmi fino ad oggi) e le ASD e SSD hanno avuto contributi per centinaia di milioni di euro, molto più di tanti altri settori, e continueranno ad averli fino a quando lo sport non ripartirà. Mi risulta che anche tra chi commenta lamentandosi dei mancati aiuti ci siano in realtà persone che hanno ricevuto decine di migliaia di euro, altro che spiccioli! Alcuni tra i nuovi richiedenti (una piccola parte rispetto al totale che l’ha ricevuto in automatico) sta ancora aspettando il bonus di novembre e dicembre? Sì, perché purtroppo tra tante persone perbene ci sono i soliti furbetti che abbiamo il dovere di denunciare alle autorità competenti e quindi i controlli impiegano del tempo”.