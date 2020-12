Inter-Crotone, calabresi al lavoro: un centrocampista torna in gruppo

Giovanni Stroppa Crotone-Spezia

Prosegue la preparazione per Inter-Crotone, sfida in programma il 3 gennaio a San Siro. Seduta pomeridiana dedicata alla corsa e alla forma fisica per la squadra di Giovanni Stroppa, con il ritorno in gruppo per l’allenamento di Luca Cigarini.

PREPARAZIONE – Seduta pomeridiana in vista di Inter-Crotone per i ragazzi di Giovanni Stroppa. Sessione di allenamento concentrata sulla forma fisica, con tanta corsa per i giocatori rossoblu. Nel gruppo squadra si è anche rivisto il 34enne centrocampista Luca Cigarini. La prossima seduta di allenamento in vista della sfida del 3 gennaio a San Siro è in programma per domani mattina al centro sportivo del club calabrese.