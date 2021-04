Sottosegretario alla Salute: «Serie A 2021/22, tifosi allo stadio da subito!»

Andrea Costa, Sottosegretario al Ministero della Salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti e significative, ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”. L’ipotesi di rivedere i tifosi negli stadi in serie A, nella prossima stagione, non è più utopia (QUI il bollettino odierno)

SPERANZA – Le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulle riaperture generali delle prossime settimane hanno rasserenato il Paese. L’obiettivo è quello di tornare alla normalità in maniera graduale. Un pezzettino di normalità potrebbe essere restituito dal ritorno del pubblico negli stadi di serie A. Ne ha parlato il Sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa: «La riapertura dell’Italia con date precise è una ottima notizia per dare fiducia al Paese. È fondamentale che lo sport riparta anche a livello amatoriale. Riapertura stadi? Il sì agli Europei è stato il primo segnale importante che abbiamo dato. Ipotizziamo la presenza degli spettatori negli impianti anche per le ultime giornate di campionato. Se a giugno è previsto il 25% della capienza per gli Europei, possiamo ipotizzare una percentuale più bassa ma comunque certa. Tra zero e venticinque c’è una via di mezzo. Saranno le prove generali per il prossimo campionato: gli stadi saranno aperti e con il pubblico sugli spalti dalla prima giornata. Ingressi con pass vaccinale? Ritengo sia un’ipotesi di buon senso per mappare gli ingressi. Ho proposto al Governo di prendere in considerazione l’apertura al pubblico nello stadio per la finale di Coppa Italia con capienza inferiore al 25%. Ci sarà da gestire l’afflusso ed il deflusso di tifosi che, per una gara che si gioca in campo neutro, arriveranno da più parti d’Italia ma studieremo la modalità più appropriata».